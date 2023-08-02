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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Метошоп (артеменко) Полина Трофимовна
Отец ребёнка: Артеменко ?
Україна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Гуртова Лукерья
Отец ребёнка: Артеменко ?