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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1897 г.р.
Около 1908 г.р.
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СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Метошоп (артеменко) Полина Трофимовна

Отец ребёнка: Артеменко ?

Україна
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Гуртова Лукерья

Отец ребёнка: Артеменко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Артеменко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко ?

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