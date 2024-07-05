Селезнев Михаил Васильевич
Место рожденияТаврическая губерния Бердянский уезд, Собачья Балка м.31
Дата рождения27.10.1899
Дата смерти26.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1899
Таврическая губерния Бердянский уезд, Собачья Балка м.31
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1922
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1923
Сын: Селезнев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1925
Сын: Селезнев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
24.12.1927
Сын: Селезнев Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
14.01.1930
Дочь: Селезнева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1931
Дочь: Селезнева Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Селезнев Игорь Михайлович
Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна
Получение воинского звания/чина
После 17.09.1943
Мелитополь
Красноармеец, стрелок 527 сп 118 сд
Захоронение (военное)
26.11.1943
Херсонская область, 500 метров северо-западнее хутора Веселый
Смерть
26.11.1943