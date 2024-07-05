Селезнев Михаил Васильевич 27.10.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селезнев Михаил Васильевич

Место рождения

Таврическая губерния Бердянский уезд, Собачья Балка м.31

Дата рождения

27.10.1899

Дата смерти

26.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1899

Отец: Селезнев Василий Ефремович

Мать: Селезнева Матрона Андреевна

Таврическая губерния Бердянский уезд, Собачья Балка м.31
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Валентина Петровна

Бракосочетание
1922

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1923

Сын: Селезнев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1925

Сын: Селезнев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
24.12.1927

Сын: Селезнев Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
14.01.1930

Дочь: Селезнева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1931

Дочь: Селезнева Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Селезнев Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Валентина Петровна

Получение воинского звания/чина
После 17.09.1943
Мелитополь
Красноармеец, стрелок 527 сп 118 сд
Захоронение (военное)
26.11.1943
Херсонская область, 500 метров северо-западнее хутора Веселый
Смерть
26.11.1943

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