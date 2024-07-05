Селезнев Василий Ефремович 10.08.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селезнев Василий Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1866

Дата смерти

01.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1863

Сын: Селезнев Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение
10.08.1866

Отец: Селезнев Ефрем Терентьевич

Мать: Хомская Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
22.07.1896

Сын: Селезнев Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
27.10.1899

Сын: Селезнев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева Матрона Андреевна

Таврическая губерния Бердянский уезд, Собачья Балка м.31
Рождение ребёнка
07.10.1907

Сын: Селезнев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева Матрона Андреевна

Смерть
01.03.1921

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