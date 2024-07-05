Селезнев Василий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1866
Дата смерти01.03.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1863
Сын: Селезнев Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение
10.08.1866
Рождение ребёнка
22.07.1896
Сын: Селезнев Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
27.10.1899
Сын: Селезнев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева Матрона Андреевна
Таврическая губерния Бердянский уезд, Собачья Балка м.31
Рождение ребёнка
07.10.1907
Сын: Селезнев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева Матрона Андреевна
Смерть
01.03.1921