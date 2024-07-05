Селезнева Матрона Андреевна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнева Матрона Андреевна

Селезнева Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

18.11.1931

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1896

Сын: Селезнев Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Ефремович

Рождение ребёнка
27.10.1899

Сын: Селезнев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Ефремович

Таврическая губерния Бердянский уезд, Собачья Балка м.31
Рождение ребёнка
07.10.1907

Сын: Селезнев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Ефремович

Смерть
18.11.1931

Мы используем куки для улучшения работы сайта.