Селезнева Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти18.11.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1896
Сын: Селезнев Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Ефремович
Рождение ребёнка
27.10.1899
Сын: Селезнев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Ефремович
Таврическая губерния Бердянский уезд, Собачья Балка м.31
Рождение ребёнка
07.10.1907
Сын: Селезнев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Ефремович
Смерть
18.11.1931