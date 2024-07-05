Селезнева Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Никулин Пётр Васильевич
Мать: Никулина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1925
Сын: Селезнев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
24.12.1927
Сын: Селезнев Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1930
Дочь: Селезнева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1931
Дочь: Селезнева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Селезнев Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич