Селезнева Валентина Петровна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селезнева Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Никулин Пётр Васильевич

Мать: Никулина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1925

Сын: Селезнев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
24.12.1927

Сын: Селезнев Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1930

Дочь: Селезнева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
09.04.1931

Дочь: Селезнева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Селезнев Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Васильевич

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