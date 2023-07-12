Приземин Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1948
Сын: Приземин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Приземина Ирина Владимировна
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Приземина Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Приземина Ирина Владимировна
Смерть
Неизвестно