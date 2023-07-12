Приземин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приземин Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1948

Сын: Приземин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Приземина Ирина Владимировна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Приземина Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Приземина Ирина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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