Приземина Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1948
Сын: Приземин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Приземин Владимир Владимирович
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Приземина Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Приземин Владимир Владимирович
Смерть
Неизвестно