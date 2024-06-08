Липкарт Алексей (Лейо) Александрович 14.04.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛипкарт Алексей (Лейо) Александрович

Липкарт Алексей (Лейо) Александрович

avatar

Место рождения

Усть-Таловка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1947

Отец: Липкарт Александр Иванович

Мать: Липкарт (Дехерт) Эмилия Яковлевна

Усть-Таловка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюмаева (Фокина) Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкретова (Шкретова) Валентина

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.08.1967

Сын: Липкарт Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Дюмаева (Фокина) Галина Павловна

Курья, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.11.1971

Сын: Липкарт Олег Алексеевич

Мать ребёнка: Дюмаева (Фокина) Галина Павловна

Рождение ребёнка
04.04.1983

Сын: Шкретов Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Шкретова (Шкретова) Валентина

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Развод
21.09.1984

Жена: Дюмаева (Фокина) Галина Павловна

Курья, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.