Липкарт Алексей (Лейо) Александрович
Место рождения
Дата рождения14.04.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1967
Сын: Липкарт Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Дюмаева (Фокина) Галина Павловна
Рождение ребёнка
30.11.1971
Мать ребёнка: Дюмаева (Фокина) Галина Павловна
Рождение ребёнка
04.04.1983
Мать ребёнка: Шкретова (Шкретова) Валентина
Развод
21.09.1984