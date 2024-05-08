Липкарт (Дехерт) Эмилия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкарт (Дехерт) Эмилия Яковлевна

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Место рождения

Верхний Еруслан, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

28.12.1918

Дата смерти

29.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918

Отец: Дехерт Яков

Мать: Кайзер Мария Катарина

Верхний Еруслан, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.07.1938

Сын: Липкарт Пётр Александрович

Отец ребёнка: Липкарт Александр Иванович

Саратовская область, Краснокутский район.
Рождение ребёнка
04.08.1940

Дочь: Петрова Ирма Александровна

Отец ребёнка: Липкарт Александр Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1947

Сын: Липкарт Алексей Александрович

Отец ребёнка: Липкарт Александр Иванович

Усть-Таловка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липкарт Фёдор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкарт Александр Иванович

Смерть
29.07.1954
Усть-Таловка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: туберкулез легких. Скончалась в возрасте 36 лет
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