Липкарт (Дехерт) Эмилия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения28.12.1918
Дата смерти29.07.1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918
Отец: Дехерт Яков
Мать: Кайзер Мария Катарина
Рождение ребёнка
30.07.1938
Сын: Липкарт Пётр Александрович
Отец ребёнка: Липкарт Александр Иванович
Саратовская область, Краснокутский район.
Рождение ребёнка
04.08.1940
Дочь: Петрова Ирма Александровна
Отец ребёнка: Липкарт Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1947
Сын: Липкарт Алексей Александрович
Отец ребёнка: Липкарт Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липкарт Фёдор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1954
Причина смерти: туберкулез легких. Скончалась в возрасте 36 лет