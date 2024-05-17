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Липкарт Олег Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1971

Отец: Липкарт Алексей (Лейо) Александрович

Мать: Дюмаева (Фокина) Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкарт Елена Андреевна

Рождение ребёнка
18.05.1993

Сын: Липкарт Андрей Олегович

Мать ребёнка: Липкарт Елена Андреевна

Курья, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.12.2005

Сын: Липкарт Захар Олегович

Мать ребёнка: Липкарт Елена Андреевна

Ивановка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

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