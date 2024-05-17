Липкарт Олег Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липкарт Елена Андреевна
Рождение ребёнка
18.05.1993
Мать ребёнка: Липкарт Елена Андреевна
Курья, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.12.2005
Мать ребёнка: Липкарт Елена Андреевна
Ивановка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край