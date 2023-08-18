Дюмаева (Фокина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюмаева (Фокина) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1944

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1944

Отец: Фокин Павел Архипович

Мать: Фокина Полина Павловна

Рождение ребёнка
25.08.1967

Сын: Липкарт Сергей

Отец ребёнка: Липкарт Алексей (Лейо)

Курья, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюмаев Юрий

Развод
Неизвестно

Муж: Липкарт Алексей (Лейо)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липкарт Олег

Отец ребёнка: Липкарт Алексей (Лейо)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкарт Алексей (Лейо)