Дюмаева (Фокина) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1944
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1944
Отец: Фокин Павел Архипович
Мать: Фокина Полина Павловна
Рождение ребёнка
25.08.1967
Сын: Липкарт Сергей
Отец ребёнка: Липкарт Алексей (Лейо)
Курья, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дюмаев Юрий
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липкарт Олег
Отец ребёнка: Липкарт Алексей (Лейо)
Бракосочетание
Неизвестно