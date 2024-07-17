Фокин Павел Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1915
Дата смерти29.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1915
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1946
Дочь: Дюмаева (Фокина) Галина Павловна
Мать ребёнка: Фокина (Ивлева) Полина (Параскева) Павловна
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.07.1949
Дочь: Хомайко (Фокина) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Фокина (Ивлева) Полина (Параскева) Павловна
Бракосочетание
09.08.1949
Рождение ребёнка
08.08.1951
Мать ребёнка: Фокина (Ивлева) Полина (Параскева) Павловна
Белоглазово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.03.1982
Причина смерти: Болезнь