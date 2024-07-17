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Фокин Павел Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1915

Дата смерти

29.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1915

Отец: Фокин Архип Матвеевич

Мать: Фокина (Зятнина) Матрёна (Мария) Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.11.1946

Дочь: Дюмаева (Фокина) Галина Павловна

Мать ребёнка: Фокина (Ивлева) Полина (Параскева) Павловна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.07.1949

Дочь: Хомайко (Фокина) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Фокина (Ивлева) Полина (Параскева) Павловна

Бракосочетание
09.08.1949

Жена: Фокина (Ивлева) Полина (Параскева) Павловна

Ивановка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.08.1951

Сын: Фокин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Фокина (Ивлева) Полина (Параскева) Павловна

Белоглазово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.03.1982
Причина смерти: Болезнь

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