Фокин Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1951
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1951
Отец: Фокин Павел Архипович
Мать: Фокина Полина Павловна
Бракосочетание
31.12.1976
Рождение ребёнка
22.09.1977
Дочь: Фурсова Ярослава Владимировна
Мать ребёнка: Фокина Людмила Евгеньевна
Рождение ребёнка
11.03.1980
Дочь: Кузнецова Юлия
Мать ребёнка: Фокина Людмила Евгеньевна
Рождение ребёнка
16.07.1984
Дочь: Монахова Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Фокина Людмила Евгеньевна