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Фокин Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1951

Отец: Фокин Павел Архипович

Мать: Фокина Полина Павловна

Бракосочетание
31.12.1976

Жена: Фокина Людмила Евгеньевна

Рождение ребёнка
22.09.1977

Дочь: Фурсова Ярослава Владимировна

Мать ребёнка: Фокина Людмила Евгеньевна

Белоглазово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.03.1980

Дочь: Кузнецова Юлия

Мать ребёнка: Фокина Людмила Евгеньевна

Рождение ребёнка
16.07.1984

Дочь: Монахова Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Фокина Людмила Евгеньевна

Белоглазово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
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