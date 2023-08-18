Фокина (Демидова) Людмила Евгеньевна
Место рожденияХмелёвка
Дата рождения05.03.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952
Отец: Демидов Евгений ??
Мать: Демидова Ксения Ивановна
Хмелёвка
Бракосочетание
31.12.1976
Рождение ребёнка
22.09.1977
Дочь: Фурсова Ярослава Владимировна
Отец ребёнка: Фокин Владимир Павлович
Рождение ребёнка
11.03.1980
Дочь: Кузнецова Юлия
Отец ребёнка: Фокин Владимир Павлович
Рождение ребёнка
16.07.1984
Дочь: Монахова Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Фокин Владимир Павлович