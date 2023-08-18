Фокина (Демидова) Людмила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Демидова) Людмила Евгеньевна

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Место рождения

Хмелёвка

Дата рождения

05.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952

Отец: Демидов Евгений ??

Мать: Демидова Ксения Ивановна

Хмелёвка
Бракосочетание
31.12.1976

Муж: Фокин Владимир Павлович

Рождение ребёнка
22.09.1977

Дочь: Фурсова Ярослава Владимировна

Отец ребёнка: Фокин Владимир Павлович

Белоглазово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.03.1980

Дочь: Кузнецова Юлия

Отец ребёнка: Фокин Владимир Павлович

Рождение ребёнка
16.07.1984

Дочь: Монахова Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Фокин Владимир Павлович

Белоглазово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
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