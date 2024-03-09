Кузнецова (Фокина) Юлия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фокин Владимир
Отец ребёнка: - -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - -
Рождение ребёнка
16.06.2016
Сын: Кузнецов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край