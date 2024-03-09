Кузнецова (Фокина) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Фокина) Юлия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1980

Отец: Фокин Владимир Павлович

Мать: Фокина (Демидова) Людмила Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Владимир

Отец ребёнка: - -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - -

Рождение ребёнка
16.06.2016

Сын: Кузнецов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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