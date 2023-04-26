Енин Иван Андреевич
Место рожденияс. Заплавное
Дата рождения06.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.10.1908
Жена: Енина Марина Семёновна
с. Заплавное, Борский р-н
Рождение ребёнка
01.09.1913
Сын: Енин Иван Иванович
Мать ребёнка: Енина Марина Семёновна
с. Заплавное, Борский р-н
Рождение ребёнка
1924
Сын: Енин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Енина Марина Семёновна
Смерть
Неизвестно