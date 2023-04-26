Енин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енин Иван Андреевич

Место рождения

с. Заплавное

Дата рождения

06.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Заплавное
Бракосочетание
19.10.1908

Жена: Енина Марина Семёновна

с. Заплавное, Борский р-н
Рождение ребёнка
01.09.1913

Сын: Енин Иван Иванович

Мать ребёнка: Енина Марина Семёновна

с. Заплавное, Борский р-н
Рождение ребёнка
1924

Сын: Енин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Енина Марина Семёновна

Смерть
Неизвестно
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