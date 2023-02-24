Енина (Труфанова) Марина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнина (Труфанова) Марина Семёновна

Енина (Труфанова) Марина Семёновна

avatar

Место рождения

с. Заплавное

Дата рождения

24.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888

Отец: Труфанов Семён Авраамович

Мать: Труфанова Анастасия Емельяновна

с. Заплавное
Бракосочетание
19.10.1908

Муж: Енин Иван Андреевич

с. Заплавное, Борский р-н
Рождение ребёнка
01.09.1913

Сын: Енин Иван Иванович

Отец ребёнка: Енин Иван Андреевич

с. Заплавное, Борский р-н
Рождение ребёнка
1924

Сын: Енин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Енин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close