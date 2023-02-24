Енина (Труфанова) Марина Семёновна
Место рожденияс. Заплавное
Дата рождения24.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888
с. Заплавное
Бракосочетание
19.10.1908
Муж: Енин Иван Андреевич
с. Заплавное, Борский р-н
Рождение ребёнка
01.09.1913
Сын: Енин Иван Иванович
Отец ребёнка: Енин Иван Андреевич
с. Заплавное, Борский р-н
Рождение ребёнка
1924
Сын: Енин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Енин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно