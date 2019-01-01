село Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Заплавное

Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1165Заплавное (*), с. каз.при оз. Заплавном и рч. Самаре.434728710741165Церковь православная 1. Этапная тюрьма для пересылочных арестантов.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Заплавинская волость
681. Заплавное, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 399, жителей 2840, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, 2 вод. мль Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Заплавинская волость
село Заплавное1411253229121841464478862425

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Заплавинская волость
С. Заплавное. Б. госуд. Рус. Прав.3307Р. Самара1174566322642351

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Борский район
56302Заплавноесело52°58'с.ш.51°43'в.д.N-39-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Борский муниципальный район, Заплавное сельское поселение
36612420101с Заплавноесело

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