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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1165Заплавное (*), с. каз.при оз. Заплавном и рч. Самаре.434728710741165Церковь православная 1. Этапная тюрьма для пересылочных арестантов.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
681. Заплавное, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 399, жителей 2840, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, 2 вод. мль Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Заплавное1411253229121841464478862425
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Заплавное. Б. госуд. Рус. Прав.3307Р. Самара11745—66322642351
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56302Заплавноесело52°58'с.ш.51°43'в.д.N-39-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36612420101с Заплавноесело