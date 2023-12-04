Дышекова Фатимат Лиуановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дышекова Фатимат Лиуановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дышеков Лиуан

Мать: Березгова Любовь Мухамедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абаева Дарина

Отец ребёнка: Абаев Альберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абаев Астемир Альбертович

Отец ребёнка: Абаев Альберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абаева Зарема Альбертовна

Отец ребёнка: Абаев Альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абаев Альберт

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