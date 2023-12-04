Дышекова Фатимат Лиуановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дышеков Лиуан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абаева Дарина
Отец ребёнка: Абаев Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абаев Астемир Альбертович
Отец ребёнка: Абаев Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абаева Зарема Альбертовна
Отец ребёнка: Абаев Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абаев Альберт