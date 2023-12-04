Абаев Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбаев Альберт

Абаев Альберт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абаева Дарина

Мать ребёнка: Дышекова Фатимат Лиуановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абаев Астемир Альбертович

Мать ребёнка: Дышекова Фатимат Лиуановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абаева Зарема Альбертовна

Мать ребёнка: Дышекова Фатимат Лиуановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дышекова Фатимат Лиуановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.