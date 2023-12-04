Березгова Любовь Мухамедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1963
Дочь: Дышекова Эмма Лиуановна
Отец ребёнка: Дышеков Лиуан
Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дышеков Лиуан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дышекова Фатимат Лиуановна
Отец ребёнка: Дышеков Лиуан