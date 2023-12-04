Дышеков Лиуан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1963
Дочь: Дышекова Эмма Лиуановна
Мать ребёнка: Березгова Любовь Мухамедовна
Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Березгова Любовь Мухамедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дышекова Фатимат Лиуановна
Мать ребёнка: Березгова Любовь Мухамедовна