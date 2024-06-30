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Шамарухин Степан Алексеевич

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Алексей Никитич

Мать: Дарья Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1821

Жена: Шамарухина Ирина Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Шамарухина Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Шамарухина Ирина Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шамарухин Евгений Степанович

Мать ребёнка: Шамарухина Ирина Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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