Шамарухин Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Алексей Никитич
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Шамарухина Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Шамарухина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шамарухин Евгений Степанович
Мать ребёнка: Шамарухина Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно