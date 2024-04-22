Шамарухин Евгений
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шамарухин Платон Евгеньевич
Мать ребёнка: Шамарухина Глафира Григорьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шамарухин Викентий Евгеньевич
Мать ребёнка: Шамарухина Глафира Григорьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шамарухин Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Шамарухина Глафира Григорьевна
Смерть
До 1885