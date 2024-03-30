Мясников Фёдор Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников Фёдор Спиридонович

Место рождения

с. Аносово, г. Горький

Дата рождения

22.02.1930

Дата смерти

23.08.1969

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1930

Отец: Мясников Спиридон Иванович

Мать: Мясникова Серафима Яковлева

с. Аносово, г. Горький
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д. Анастасово, г. Горький
Бракосочетание
12.07.1954

Жена: Мясникова Тамара Николаевна

Акт № 584 от 12.07.1954, Сталинский бюро ЗАГС, г. Горький
Рождение ребёнка
05.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясникова Тамара Николаевна

г. Горький
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Рождение ребёнка
29.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясникова Тамара Николаевна

Смерть
23.08.1969
Причина смерти: трагически погиб (сбила машина)
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