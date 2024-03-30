Мясников Фёдор Спиридонович
Место рожденияс. Аносово, г. Горький
Дата рождения22.02.1930
Дата смерти23.08.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1930
с. Аносово, г. Горький
Рождение ребёнка
1951
д. Анастасово, г. Горький
Бракосочетание
12.07.1954
Акт № 584 от 12.07.1954, Сталинский бюро ЗАГС, г. Горький
Рождение ребёнка
05.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мясникова Тамара Николаевна
г. Горький
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Рождение ребёнка
29.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мясникова Тамара Николаевна
Смерть
23.08.1969
Причина смерти: трагически погиб (сбила машина)