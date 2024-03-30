Мясникова Серафима Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Рождение ребёнка
22.02.1930
Сын: Мясников Фёдор Спиридонович
Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович
с. Аносово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (Шура) Спиридоновна
Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович
д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович
д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Спиридоновна
Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович
д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович
д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Виктор Спиридонович
Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович
д. Анастасово, г. Горький
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно