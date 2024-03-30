Мясникова Серафима Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Серафима Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1930

Сын: Мясников Фёдор Спиридонович

Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович

с. Аносово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (Шура) Спиридоновна

Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович

д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович

д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Спиридоновна

Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович

д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович

д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Виктор Спиридонович

Отец ребёнка: Мясников Спиридон Иванович

д. Анастасово, г. Горький
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Спиридон Иванович

Смерть
Неизвестно
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