Мясников Спиридон Иванович
Место рожденияс. Знаменское, г. Горький
Дата рождения10.12.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1900 ст.
Отец: Мясников Иван Иванов
с. Знаменское, г. Горький
Нижегородский архив, ф.570, оп.3, д.1438, л.275-276
Рождение ребёнка
22.02.1930
Сын: Мясников Фёдор Спиридонович
Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева
с. Аносово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (Шура) Спиридоновна
Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева
д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева
д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Спиридоновна
Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева
д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева
д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Виктор Спиридонович
Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева
д. Анастасово, г. Горький
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно