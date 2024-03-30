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Мясников Спиридон Иванович

Место рождения

с. Знаменское, г. Горький

Дата рождения

10.12.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1900 ст.

Отец: Мясников Иван Иванов

Мать: Мясникова Настасья Степанова

с. Знаменское, г. Горький
Нижегородский архив, ф.570, оп.3, д.1438, л.275-276
Рождение ребёнка
22.02.1930

Сын: Мясников Фёдор Спиридонович

Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева

с. Аносово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (Шура) Спиридоновна

Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева

д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева

д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Спиридоновна

Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева

д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева

д. Анастасово, г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Виктор Спиридонович

Мать ребёнка: Мясникова Серафима Яковлева

д. Анастасово, г. Горький
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Серафима Яковлева

Смерть
Неизвестно
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