Мясникова (Косолапова) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1932
Дата смерти13.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1932
Бракосочетание
12.07.1954
Акт № 584 от 12.07.1954, Сталинский бюро ЗАГС, г. Горький
Рождение ребёнка
05.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мясников Фёдор Спиридонович
г. Горький
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Рождение ребёнка
29.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мясников Фёдор Спиридонович
Смерть
13.05.1993
г. Шелехов
Причина смерти: опухоль головного мозга