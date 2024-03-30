Мясникова (Косолапова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясникова (Косолапова) Тамара Николаевна

Мясникова (Косолапова) Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1932

Дата смерти

13.05.1993

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1932

Отец: Косолапов Николай Фёдорович

Мать: Косолапова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
12.07.1954

Муж: Мясников Фёдор Спиридонович

Акт № 584 от 12.07.1954, Сталинский бюро ЗАГС, г. Горький
Рождение ребёнка
05.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясников Фёдор Спиридонович

г. Горький
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясников Фёдор Спиридонович

Смерть
13.05.1993
г. Шелехов
Причина смерти: опухоль головного мозга
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close