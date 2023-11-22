Гуртовая (Закс) София Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуртовая (Закс) София Лазаревна

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

02.05.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1904

Отец: Закс Лазарь (Лейзер) Моисеевич (Мошкович)

Мать: Бланк Е В

Кропивницкий, Кіровоградська область
город Елисаветград на тот момент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуртовой Борис

Эвакуация
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
улица Герцена, д.58
Работа или профессия
С 04.09.1922 по 20.06.1923
Кропивницкий, Кіровоградська область
конторская служащая, машинистка в Американской Администрации Помощи
Работа или профессия
С 1923
Кропивницкий, Кіровоградська область
член союза "Совработник"
Работа или профессия
С ?.03.1924 по ?.03.1925
Москва, город федерального значения Москва
машинистка-практикант в Бюро Переводов при при курсах машинописи Комиссии Улучшения Быта Пролетарского Студенчества (КУБС) 1-го Московского Государственного Университета (Камергерский переулок, д.3)
Образование
Около 1925
Москва, город федерального значения Москва
студентка Государственного Института Слова
Место жительства
Около 1925
Москва, город федерального значения Москва
Таганская площадь, д.88, кв.7
Работа или профессия
С 01.04.1925
Москва, город федерального значения Москва
машинистка в Управлении делами Центрального статистического управления СССР
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Гуртовая Галина Борисовна

Отец ребёнка: Гуртовой Борис

Смерть
Неизвестно

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