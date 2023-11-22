Гуртовая (Закс) София Лазаревна
Место рождения
Дата рождения02.05.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1904
город Елисаветград на тот момент
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуртовой Борис
Эвакуация
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
улица Герцена, д.58
Работа или профессия
С 04.09.1922 по 20.06.1923
конторская служащая, машинистка в Американской Администрации Помощи
Работа или профессия
С 1923
член союза "Совработник"
Работа или профессия
С ?.03.1924 по ?.03.1925
машинистка-практикант в Бюро Переводов при при курсах машинописи Комиссии Улучшения Быта Пролетарского Студенчества (КУБС) 1-го Московского Государственного Университета (Камергерский переулок, д.3)
Образование
Около 1925
студентка Государственного Института Слова
Место жительства
Около 1925
Таганская площадь, д.88, кв.7
Работа или профессия
С 01.04.1925
машинистка в Управлении делами Центрального статистического управления СССР
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Гуртовая Галина Борисовна
Отец ребёнка: Гуртовой Борис
Смерть
Неизвестно