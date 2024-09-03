Иванова (Романцова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти17.08.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1936
Дочь: Романцова (Романцова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Романцов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1937
Дочь: Романцова (Котегова) Альбина Григорьевна
Отец ребёнка: Романцов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1941
Сын: Романцов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Романцов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1944
Сын: Романцов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Романцов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1948
Дочь: Романцова (Шишкова) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Романцов Григорий Иванович
Смерть
17.08.1950