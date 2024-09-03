Иванова (Романцова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Романцова) Татьяна Ивановна

Иванова (Романцова) Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

17.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романцов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1936

Дочь: Романцова (Романцова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Романцов Григорий Иванович

Бея, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
13.11.1937

Дочь: Романцова (Котегова) Альбина Григорьевна

Отец ребёнка: Романцов Григорий Иванович

Бея, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
12.12.1941

Сын: Романцов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Романцов Григорий Иванович

Бея, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
25.01.1944

Сын: Романцов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Романцов Григорий Иванович

Бея, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
18.02.1948

Дочь: Романцова (Шишкова) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Романцов Григорий Иванович

Бея, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
17.08.1950
Бея, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.