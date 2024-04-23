Романцова (Шишкова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцова (Шишкова) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Бея, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

18.02.1948

Дата смерти

29.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1948

Отец: Романцов Григорий Иванович

Мать: Иванова (Романцова) Татьяна Ивановна

Бея, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Александр Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
30.03.1969

Сын: Шишков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Шишков Александр Кузьмич

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
10.09.1977

Дочь: (Шишкова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Шишков Александр Кузьмич

Ак-Довурак, город Ак-Довурак, Республика Тыва
Смерть
29.12.1988
Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва

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