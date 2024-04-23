Романцова (Шишкова) Валентина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1948
Дата смерти29.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1969
Сын: Шишков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Шишков Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
10.09.1977
Дочь: (Шишкова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Шишков Александр Кузьмич
Ак-Довурак, город Ак-Довурак, Республика Тыва
Смерть
29.12.1988