Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Иванова (Романцова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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