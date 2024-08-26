Яков Иванович
Место рожденияБронницкий уезд, село Климово
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1805
Отец: Тимофей Никифорович
Мать: Ксения Андреевна
Бронницкий уезд, село Климово
Является приёмным сыном для Тимофея Никифоровича и Ксении Андреевны.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Бронницкий уезд, село Климово
Смерть
Неизвестно