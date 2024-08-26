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Яков Иванович

Место рождения

Бронницкий уезд, село Климово

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Тимофей Никифорович

Мать: Ксения Андреевна

Бронницкий уезд, село Климово
Является приёмным сыном для Тимофея Никифоровича и Ксении Андреевны.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Бронницкий уезд, село Климово
Смерть
Неизвестно

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