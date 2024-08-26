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Тимофей Никифорович

Место рождения

Московская губерния, Бронницкий уезд, село Климово

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1825 г.р.

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния, Бронницкий уезд, село Климово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Ксения Андреевна

Бронницкий уезд, село Климово
Является приёмным сыном для Тимофея Никифоровича и Ксении Андреевны.
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Ксения Андреевна

Бронницкий уезд, село Климово
Смерть
Неизвестно

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