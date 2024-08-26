Тимофей Никифорович
Место рожденияМосковская губерния, Бронницкий уезд, село Климово
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губерния, Бронницкий уезд, село Климово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Ксения Андреевна
Бронницкий уезд, село Климово
Является приёмным сыном для Тимофея Никифоровича и Ксении Андреевны.
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Ксения Андреевна
Бронницкий уезд, село Климово
Смерть
Неизвестно