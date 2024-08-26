Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1825 г.р.

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ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Тимофей Никифорович

Бронницкий уезд, село Климово
Является приёмным сыном для Тимофея Никифоровича и Ксении Андреевны.
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никифорович

Бронницкий уезд, село Климово
Смерть
Неизвестно

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