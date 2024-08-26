Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1785 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Тимофей Никифорович
Бронницкий уезд, село Климово
Является приёмным сыном для Тимофея Никифоровича и Ксении Андреевны.
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никифорович
Бронницкий уезд, село Климово
Смерть
Неизвестно