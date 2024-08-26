Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Бронницкий уезд, село Климово
Смерть
Неизвестно