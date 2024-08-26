Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.

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ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Бронницкий уезд, село Климово
Смерть
Неизвестно

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