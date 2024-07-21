Афанасий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Отец: Яков Иванович
Мать: Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Саввична
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Коршунова Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Агафья Саввична
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Акилина Афанасьевна
Мать ребёнка: Агафья Саввична
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мавра Афанасьевна
Мать ребёнка: Агафья Саввична
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Агафья Саввична
Смерть
Неизвестно