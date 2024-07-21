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Афанасий Яковлевич

Место рождения

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: Яков Иванович

Мать: Ульяна Васильевна

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Саввична

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Коршунова Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Агафья Саввична

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Акилина Афанасьевна

Мать ребёнка: Агафья Саввична

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мавра Афанасьевна

Мать ребёнка: Агафья Саввична

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Агафья Саввична

Смерть
Неизвестно

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