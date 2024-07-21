Агафья Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Коршунова Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Яковлевич
Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мавра Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Яковлевич
Смерть
Неизвестно