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Агафья Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Коршунова Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Яковлевич

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мавра Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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