Васильченко Елизавета Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1882
Сын: Васильченко Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович
Рождение ребёнка
12.02.1885
Дочь: Васильченко (Васильченко) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович
Рождение ребёнка
15.10.1886
Дочь: Олейникова (Васильченко) Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович
Рождение ребёнка
05.01.1889
Сын: Васильченко Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович
Рождение ребёнка
07.02.1891
Сын: Васильченко Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович
Рождение ребёнка
23.02.1893
Дочь: Васильченко (Васильченко) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно