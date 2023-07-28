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Васильченко Елизавета Матвеевна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Алексей Федорович

Рождение ребёнка
08.07.1882

Сын: Васильченко Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1885

Дочь: Васильченко (Васильченко) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1886

Дочь: Олейникова (Васильченко) Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1889

Сын: Васильченко Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Васильченко Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1893

Дочь: Васильченко (Васильченко) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Васильченко Алексей Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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