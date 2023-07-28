Васильченко Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения20.05.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1882
Сын: Васильченко Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
12.02.1885
Дочь: Васильченко (Васильченко) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
15.10.1886
Дочь: Олейникова (Васильченко) Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
05.01.1889
Сын: Васильченко Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
07.02.1891
Сын: Васильченко Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
23.02.1893
Дочь: Васильченко (Васильченко) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна
Смерть
Неизвестно