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Васильченко Алексей Федорович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.05.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1855

Отец: Васильченко Федор Минаевич

Мать: Васильченко (Дормидехина) Александра Васильевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
08.07.1882

Сын: Васильченко Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1885

Дочь: Васильченко (Васильченко) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1886

Дочь: Олейникова (Васильченко) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1889

Сын: Васильченко Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Васильченко Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1893

Дочь: Васильченко (Васильченко) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Васильченко Елизавета Матвеевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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