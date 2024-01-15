Валявина (Лоскутова) Марина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Лоскутова) Марина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1900

Дата смерти

22.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1900

Отец: Лоскутов Степан Васильевич

Мать: Лоскутова (Житарева) Варвара

Бракосочетание
16.01.1907

Муж: Валявин Иван Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
18.06.1919

Дочь: Сатина (Валявина) Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Валявин Иван Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валявин Иван Фёдорович

Смерть
22.04.1975

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