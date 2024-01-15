Валявина (Лоскутова) Марина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1900
Дата смерти22.04.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1900
Бракосочетание
16.01.1907
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
18.06.1919
Дочь: Сатина (Валявина) Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Валявин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
14.05.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валявин Иван Фёдорович
Смерть
22.04.1975