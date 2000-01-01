Лоскутова (Житарева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Житарева) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пьянова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Лоскутов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1900

Дочь: Валявина Марина Степановна

Отец ребёнка: Лоскутов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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