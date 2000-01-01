Лоскутова (Житарева) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пьянова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Лоскутов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1900
Дочь: Валявина Марина Степановна
Отец ребёнка: Лоскутов Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно