Пьянова (Лоскутова) Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Лоскутов Степан Васильевич
Мать: Лоскутова Варвара
Рождение ребёнка
03.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пьянов Василий Петрович
Рождение ребёнка
22.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пьянов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно