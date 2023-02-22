Пьянова (Лоскутова) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова (Лоскутова) Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Лоскутов Степан Васильевич

Мать: Лоскутова Варвара

Рождение ребёнка
03.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пьянов Василий Петрович

Рождение ребёнка
22.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пьянов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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