Пьянов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПьянов Василий Петрович

Пьянов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Пьянов Пётр

Мать: Пьянова Пелагея

Рождение ребёнка
03.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
22.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close