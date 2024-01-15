Пьянов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Пьянов Пётр
Мать: Пьянова Пелагея
Рождение ребёнка
03.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
22.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пьянова Пелагея Степановна
Смерть
Неизвестно