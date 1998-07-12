Сатина (Валявина) Фаина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.06.1919
Дата смерти12.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1919
Отец: Валявин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
07.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сатин Леонид Михайлович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
счетовод
Смерть
12.07.1998
Похороны
Неизвестно