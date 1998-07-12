Сатина (Валявина) Фаина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСатина (Валявина) Фаина Ивановна

Сатина (Валявина) Фаина Ивановна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.06.1919

Дата смерти

12.07.1998

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1919

Отец: Валявин Иван Фёдорович

Мать: Валявина Марина Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сатин Леонид Михайлович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатин Леонид Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
счетовод
Смерть
12.07.1998
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close