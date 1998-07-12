Сатин Леонид Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1918
Дата смерти31.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1918
Отец: Сатин Михаил Иванович
Мать: Сатина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1940
Мать ребёнка: Сатина Фаина Ивановна
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
в Селитьбенской артелии
шофёр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сатина Фаина Ивановна
Смерть
31.01.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область