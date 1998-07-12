Сатин Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСатин Леонид Михайлович

Сатин Леонид Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1918

Дата смерти

31.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1918

Отец: Сатин Михаил Иванович

Мать: Сатина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1940

Сын: Сатин Валерий Леонидович

Мать ребёнка: Сатина Фаина Ивановна

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
в Селитьбенской артелии
шофёр
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатина Фаина Ивановна

Смерть
31.01.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close