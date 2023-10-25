Цвигунова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Цвигунов Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Цвигунов Андрей
Губерния Российской империя, Подольская губ., д. Янковцы
Рождение ребёнка
1910
Сын: Цвигунов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Цвигунов Андрей
Рождение ребёнка
11.07.1913
Дочь: Витюк Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Цвигунов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цвигунова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Цвигунов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цвигунов Андрей
Смерть
Неизвестно