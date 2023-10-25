Цвигунова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвигунова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Цвигунов Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Цвигунов Андрей

Губерния Российской империя, Подольская губ., д. Янковцы
Рождение ребёнка
1910

Сын: Цвигунов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Цвигунов Андрей

Рождение ребёнка
11.07.1913

Дочь: Витюк Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Цвигунов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цвигунова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Цвигунов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвигунов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Цвигунов Андрей

Смерть
Неизвестно
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