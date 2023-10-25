Витюк (Цвигунова) Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1913
Дата смерти02.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1913
Отец: Цвигунов Андрей
Мать: Цвигунова Мария
Рождение ребёнка
10.03.1947
Дочь: Пеннер (Витюк) Лидия Гавриловна
Отец ребёнка: Витюк Гавриил Ефимович
Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
02.03.1984
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область