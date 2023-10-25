Витюк (Цвигунова) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витюк (Цвигунова) Ульяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1913

Дата смерти

02.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1913

Отец: Цвигунов Андрей

Мать: Цвигунова Мария

Рождение ребёнка
10.03.1947

Дочь: Пеннер (Витюк) Лидия Гавриловна

Отец ребёнка: Витюк Гавриил Ефимович

Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
02.03.1984
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область

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