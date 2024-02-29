Цвигунов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Цвигунов Андрей
Мать: Цвигунова Мария
Рождение ребёнка
1931
Сын: Цвигунов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Цвигунова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Сутырина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Цвигунова Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996