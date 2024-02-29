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Цвигунов Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Цвигунов Андрей

Мать: Цвигунова Мария

Рождение ребёнка
1931

Сын: Цвигунов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Цвигунова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Сутырина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Цвигунова Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цвигунова Надежда Павловна

Смерть
1996
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