Ванюрхина Анфиса Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1899 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Евфрем Стефанов, православный первым браком (27 лет). Казанской губ. Чистопольского уезда деревни Феодоровка крестьянская девица Анфиса Васильева, православная первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1900 ст.
Отец ребёнка: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.
Отец ребёнка: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов
Деревни Нератовки Евфимий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Рождение ребёнка
09.10.1904 ст.
Дочь: (Ванюрхина) Евлампия Евфимиева
Отец ребёнка: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Рождение ребёнка
01.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Рождение ребёнка
01.11.1909 ст.
Сын: Ванюрхин Кузьма (Косьма) Евфимиев
Отец ребёнка: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Смерть
Неизвестно