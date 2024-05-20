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Ванюрхина Анфиса Васильева

Место рождения

Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
12.11.1899 ст.

Муж: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Евфрем Стефанов, православный первым браком (27 лет). Казанской губ. Чистопольского уезда деревни Феодоровка крестьянская девица Анфиса Васильева, православная первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1900 ст.

Сын: Ванюрхин Василий Евфимов

Отец ребёнка: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.

Сын: Ванюрхин Федор Евфимиев

Отец ребёнка: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки Евфимий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Рождение ребёнка
09.10.1904 ст.

Дочь: (Ванюрхина) Евлампия Евфимиева

Отец ребёнка: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов Ванюрхин и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Рождение ребёнка
01.06.1907 ст.

Сын: Ванюрхин Иван Евфимиев

Отец ребёнка: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Рождение ребёнка
01.11.1909 ст.

Сын: Ванюрхин Кузьма (Косьма) Евфимиев

Отец ребёнка: Ванюрхин Евфимий Ефрем Стефанов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Стефанов и законная жена его Анфиса Васильева,оба православные
Смерть
Неизвестно

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